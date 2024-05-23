في لقاء مفتوح مع الإعلاميين.. "مسك" تستعرض استراتيجيتها المحدّثة

وتبادل الإعلاميون خلال اللقاء مع مسؤولي "مسك"، النقاشات حول أبرز ما تضمنته الإستراتيجية، وجهودها في تقديم برامج أسهمت في توفير بنية تحتية لجيلٍ ناشئ وواعد وطموح، وتطلعاتها المستقبلية لمواكبة ما تتطلبه المرحلة من كفاءات وقيادات في مختلف المجالات.