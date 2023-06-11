بالصور.. "سدايا" تُسخّر خدماتها لضيوف الرحمن في "مبادرة طريق مكة" بالمملكة المغربية

وتُقدم "سدايا" خدمات متعدّدة في المبادرة، حيث تشمل تطوير مجموعة من الأنظمة التقنية عالية الخصوصية بما يتوافق مع متطلبات الخدمة، مثل: (نظام الحج، ونظام المسافرين وتسجيل السمات الحيوية)، وتقديم دعم فني تقني عن طريق فريق عمل يتكوّن من مهندسين وفنيين يعملون على مدار الساعة لأجهزة وأنظمة "سدايا"، وتجهيز دوائر نقل المعلومات وتشغيلها، إلى جانب تجهيزها حقائب متنقلة مزوّدة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية كمحطات احتياطية في حال الاحتياج، إضافة إلى توفير أنظمة ودوائر احتياطية لضمان استمرارية العمل.