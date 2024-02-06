"العريفي": طائرة الهوك لها أهمية كبيرة في المسيرة الدفاعية للقوات الجوية

وأضافت "العريفي" في لقاء على قناة الإخبارية أن "بداية برنامج التصنيع المحلي لطائرة الهوك في الدفاع، ونحن جدًا فخورون، لدينا شباب طموح اشتغلوا على هذا البرنامج، بدؤوا العمل من عام 2017 م، وهي أحد البرامج الوطنية السعودية البريطانية والتعاون الدفاعي مع القطاع الخاص.