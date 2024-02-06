"العريفي": طائرة الهوك لها أهمية كبيرة في المسيرة الدفاعية للقوات الجوية

قالت نوف العريفي مديرة الاتصالات الاستراتيجية بشركة "BAE Systems" إن طائرة الهوك لها أهمية كبيرة في المسيرة الدفاعية للقوات الجوية لأنها من أول الطائرات النفاثة التي يستطيع الطيار قيادتها، مؤكدة " عملي في قطاع الدفاع تشريف كبير لي".
وأضافت "العريفي" في لقاء على قناة الإخبارية أن "بداية برنامج التصنيع المحلي لطائرة الهوك في الدفاع، ونحن جدًا فخورون، لدينا شباب طموح اشتغلوا على هذا البرنامج، بدؤوا العمل من عام 2017 م، وهي أحد البرامج الوطنية السعودية البريطانية والتعاون الدفاعي مع القطاع الخاص.
وأشارت إلى أنه تم تدريب الشباب لمدة 100 أسبوع قبل العمل على البرنامج، وكل طائرة استغرقت 40 أسبوعًا مما يعد من أسرع الأرقام لتجميع طائرة الهوك.
وأردفت: "دوري في عملي أن أمكن المرأة السعودية في الدفاع، والحمد لله فخورون، سواء شباب أو فتيات، بخدمة وطننا الغالي وحمايته".