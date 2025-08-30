متحدث مركز "استدامة": الشراكة مع "نيوم للغذاء" تساهم في تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في القطاع الزراعي

وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، حمود بن عبدالعزيز النغيمشي، أن البرنامج التدريبي في البيوت المحمية يُمثّل نموذجًا للشراكة الفاعلة بين المركز والقطاع الخاص في تمكين الكوادر الوطنية في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن تنظيم النسخة الثانية جاء استكمالًا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، والتي أسهمت في تأهيل مخرجاتها وتوظيفها بالتعاون مع شركاء البرنامج، مما يعكس الأثر المباشر لهذه المبادرات في دعم مشاريع زراعية نوعية بالمملكة.