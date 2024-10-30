بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الثدي.. فعاليات توعوية بـ"مستشفى الملك خالد" بالمجمعة

أطلق مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، سلسلة من الفعاليات التوعوية الداخلية والخارجية؛ احتفاءً بالشهر العالمي لسرطان الثدي؛ بهدف تعزيز الوعي حول المرض وأعراضه وطرق الوقاية منه.
وأكد المستشفى -أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني- أهمية الكشف المبكر، خاصةً للسيدات؛ حيث يعتبر الفحص الدوري أحدَ أهم الوسائل للكشف عن المرض في مراحله المبكرة.
واشتملت الفعاليات على مجموعة من المحاضرات التثقيفية، وورش العمل، والمعارض الصحية، التي يشارك فيها مختصون وأطباء من المستشفى. كما تم توزيع كتيبات توعوية تحتوي على معلومات مهمة حول سرطان الثدي، بما في ذلك طرق الفحص الذاتي وأهمية الفحوصات السنوية.
وتم تنظيم حملات توعوية في المراكز التجارية والأسواق؛ حيث لاقت الفعاليات إقبالًا كبيرًا من الزوار الذين أثنوا على أهمية هذه المبادرات.
وتستمر الفعاليات طوال الشهر، مع الحرص على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع؛ لتعزيز الوعي حول سرطان الثدي وأهمية الفحص المبكر.