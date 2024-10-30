بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الثدي.. فعاليات توعوية بـ"مستشفى الملك خالد" بالمجمعة

واشتملت الفعاليات على مجموعة من المحاضرات التثقيفية، وورش العمل، والمعارض الصحية، التي يشارك فيها مختصون وأطباء من المستشفى. كما تم توزيع كتيبات توعوية تحتوي على معلومات مهمة حول سرطان الثدي، بما في ذلك طرق الفحص الذاتي وأهمية الفحوصات السنوية.