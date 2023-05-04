بالصور.. وزير الإسلامية يشهد الحفلَ السنوي لتكريم المشاركين في أعمال الوزارة خلال رمضان

وأكد على أن الوزارة تعمل، وبجدّ، ضد الإرهاب والتطرف وكل من يحاول أن يمتطي الدين للوصول إلى مصالح دنيوية أو حزبية، أو لتحقيق أهداف تخريبية في بلادنا أو في أي بلد في العالم، مشددًا على أهمية التمسك بما جاء في كتاب الله الكريم والسنة النبوية المطهرة وفق فهم السلف الصالح، وعلى أهمية الوقوف خلف القيادة الرشيدة التي تعمل ليل نهار لخدمة الوطن وأبنائه وخدمة الإسلام والمسلمين في جميع دول العالم.