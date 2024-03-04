وزير الاتصالات: "ليب" سيشهد استثمارات تقنية بـ11.9 مليار دولار

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، أن مؤتمر "ليب" سيشهد استثمارات تقنية بـ11.9 مليار دولار هي الأكبر من نوعها في المنطقة.
من جهة ثانية، أعلنت Datavolt أنها ستستثمر 5 مليارات دولار لبناء مراكز بيانات مستدامة ومبتكرة في السعودية.
وفي تطور آخر، كشفت DELL عن عزمها افتتاح مركز تصنيع وتوزيع وإيفاء الطلبات في السعودية، والذي يُعد الأول في المنطقة.
وانطلقت اليوم أعمال الدورة الثالثة من المؤتمر التقني "ليب" الأكثر حضورًا في العالم، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، تحت شعار "آفاق جديدة"، ومن المقرر أن تستمر أعماله حتى 7 من مارس 2024م، بمشاركة أهم المتحدثين في قطاع التقنية، والخبراء، والمهتمين.
وتتناول جلسات اليوم الأول من "ليب"، الذكاء الاصطناعي، وتقنيات المدن الذكية، وتأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي على القوى العاملة، والحوسبة الخضراء، ومستقبل الابتكار، والتحول الاستراتيجي، والاستثمار في مستقبل البشرية.
وتضم النسخة الثالثة مجموعة من المنصات والمسارح الجديدة وهي: منصة ريادة الأعمال الرقمية "كود"، ومسرح وزارة الإعلام، والفضاء، والألعاب، والشركة الناشئة.