وزير الاتصالات: "ليب" سيشهد استثمارات تقنية بـ11.9 مليار دولار

وانطلقت اليوم أعمال الدورة الثالثة من المؤتمر التقني "ليب" الأكثر حضورًا في العالم، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، تحت شعار "آفاق جديدة"، ومن المقرر أن تستمر أعماله حتى 7 من مارس 2024م، بمشاركة أهم المتحدثين في قطاع التقنية، والخبراء، والمهتمين.