"الصبان": قرارات "أوبك بلس" أعطت رسالة جادة لضبط أسواق النفط وإحداث التوازن

وواصل: وجاء القرار من مجموعة السبع قبل يومين لتحديد سقف أسعار النفط الروسي وهذه القشة التي قصمت ظهر البعير ‏وتابعها حظر كامل للغاز الروسي إلى أوروبا كل هذه العوامل تدفع إلى التنبؤ بالركود الاقتصادي في الغرب في أوروبا وأمريكا والاختلاف بين مختلف بين الدراسات هو في مدى وحجم هذا الركود ومدة بقائه في هذه الاقتصادات ولذلك جاءت قرارات أوبك بلس حذراً آخذاً في الاعتبار لكل هذه التطورات بتخفيض اسمي.