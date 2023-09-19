أمانة المدينة المنورة تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني

أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة، استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الثالث والتسعين، الموافق 29 ربيع الأول 1445هـ - 23 سبتمبر 2023م، تحت شعار "نحلم ونحقق".
وتضمنت تلك الاستعدادات تجهيز وتزيين طرقات وشوارع وجسور وميادين المدينة، بالأعلام الوطنيّة والإضاءات الخضراء والإنارات التفاعلية واللوحات الاحتفالية.
ونشرت أمانة المدينة أكثر من ثلاثة آلاف علم في الطرق الرئيسة والتقاطعات الحيوية والميادين بالمدينة، إلى جانب إنارة المبنى الرئيس للأمانة والبلديات التابعة لها، بالإضاءات الخضراء التي تؤكد مدى أهمية هذه المناسبة الوطنية الكبرى.
وتنظم أمانة منطقة المدينة المنورة، مساء السبت المقبل، فعاليات مجتمعية على امتداد طريق "سلطانة"، وفي حديقة الملك فهد بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة.
وستضم الفعاليات التي ستنظم على طريق "سلطانة"، العديد من البرامج والأنشطة التفاعلية والترفيهية، وعلى رأسها العرضة السعودية والفرق الشعبية، والأركان الخاصة بالتصوير الضوئي والرسم.
إضافة إلى توزيع الهدايا الخاصة بهذه المناسبة الغالية، التي تعكس ما وصلت إليه المملكة من تقدم وتطور وازدهار، في ظل ذكرى خالدة لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -.
وستتيح "الأمانة" للجميع فرصة المشاركة في تهنئة الوطن بعامه الثالث والتسعين، عبر الشاشات التفاعلية التي ستعرض الرسائل والصور مباشرة أمام الجمهور، تعبيرًا منهم عن الولاء للقيادة والانتماء للوطن، إضافة إلى كتابة مشاعرهم على لوحة بطول 93 مترًا، في الموقع.
ودعت الأمانة، الجميع للتفاعل مع هذه البادرة بالكلمة والصورة من خلال الدخول على الرابط ؛ لعرض مشاركاتهم أمام سالكي الطريق، وسط الإضاءات الليزرية والأعلام الوطنية.
كما ستنظم أمانة منطقة المدينة المنورة، في ذات المساء بحديقة الملك فهد المركزية، عددًا من الفعاليات، بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء.
وتشمل بعد أن تم تجهيز الحديقة بالأعلام والإضاءات تنظيم مسيرة وطنية لمختلف الجهات والقطاعات، وركن خاص بالشعوب والثقافات للاحتفاء بيوم الوطن، وأركان للأسر المنتجة، وعرضٍ للمصنوعات الحرفية من الحرفيات، وجدارية " المشاعر"، وغرس 93 شجرة في داخل الحديقة.
إضافة إلى ما ستنفذه الجمعية من فعاليات وأنشطة، من أهمها: إقامة البطولات الرياضية في الحديقة، والندوات التاريخية والشعرية في مراكز الأحياء.
وأوضحت أمانة المدينة المنورة، أن الاحتفاء باليوم الوطني 93، يأتي من منطلق إبراز الدور العظيم للملك عبدالعزيز - رحمه الله- لتوحيد المملكة، إلى جانب تأكيد مضامين رؤية المملكة 2030، في تعميق الإيجابية والروح الوطنية لدى أبناء وبنات هذا الوطن وربطهم بماضيهم العريق، والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.