أمانة المدينة المنورة تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني

وأوضحت أمانة المدينة المنورة، أن الاحتفاء باليوم الوطني 93، يأتي من منطلق إبراز الدور العظيم للملك عبدالعزيز - رحمه الله- لتوحيد المملكة، إلى جانب تأكيد مضامين رؤية المملكة 2030، في تعميق الإيجابية والروح الوطنية لدى أبناء وبنات هذا الوطن وربطهم بماضيهم العريق، والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.