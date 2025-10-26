الأمينُ العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي علماءَ جمهورية السودان

التقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وفدَ علماء جمهورية السودان، بحضور دولة رئيس وزراء جمهورية السودان، البروفسور كامل إدريس.