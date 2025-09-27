سفارة المملكة في غينيا تحتفي باليوم الوطني السعودي الـ95

أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة، بحضور رئيس الوزراء أمادو أوري باه، و الحاج لانسيني دومبويا شقيق رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع الفريق أوبكر صديق كمارا، إلى جانب عدد من الوزراء وأعضاء الحكومة وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى جمهورية غينيا، إضافة إلى وسائل الإعلام.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا الدكتور فهاد بن عيد الرشيدي، في كلمته خلال الحفل، أن اليوم الوطني يمثل محطة فخر واعتزاز بما تحقق للمملكة خلال خمسة وتسعين عامًا من إنجازات عظيمة في مختلف المجالات، وما بلغته من مكانة متميزة بين دول العالم في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله.
وأشار السفير الدكتور فهاد الرشيدي إلى عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية غينيا، مؤكدًا أن غينيا تُعد من أهم شركاء المملكة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث يعمل الجانبان على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بدعم ورعاية قيادتي البلدين.