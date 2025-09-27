سفارة المملكة في غينيا تحتفي باليوم الوطني السعودي الـ95

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا الدكتور فهاد بن عيد الرشيدي، في كلمته خلال الحفل، أن اليوم الوطني يمثل محطة فخر واعتزاز بما تحقق للمملكة خلال خمسة وتسعين عامًا من إنجازات عظيمة في مختلف المجالات، وما بلغته من مكانة متميزة بين دول العالم في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله.