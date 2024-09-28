بمكة المكرمة.. "سبق" تُوثِّق تضرُّر شارع "المهندس عمر قاضي" وخروج أجزاء من الأسفلت.. ومطالبات بإصلاحه

تعرَّض شارع المهندس عمر قاضي في الاتجاه الجنوبي، وتحديدًا عند إشارة كودو بمكة المكرمة، لتشوهات واضحة في الطبقة الأسفلتية، ناتجة من مرور المعدات الثقيلة.
وهذه التشوهات تسببت في حدوث ارتفاعات وانخفاضات في الأسفلت، خاصة في المسار الأيمن؛ ما أثَّر سلبا على حركة المركبات.
ويجد السائقون صعوبة في القيادة في هذا المسار بسبب هذه التفاوتات في مستوى الطريق، وبعض المركبات قد تتعرَّض لاحتكاك أسفلها مع الأسفلت؛ ما يُشكِّل خطرًا على سلامة المركبات وسائقيها.
"سبق" وثَّقت جانبًا من ذلك الضرر الذي يستدعي تدخُّل الجهات المختصة بشكل عاجل؛ لإعادة تأهيل هذا الجزء المتضرر من الطريق؛ لضمان سلامة حركة المرور، وتجنُّب المزيد من الأضرار للمركبات.