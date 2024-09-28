بمكة المكرمة.. "سبق" تُوثِّق تضرُّر شارع "المهندس عمر قاضي" وخروج أجزاء من الأسفلت.. ومطالبات بإصلاحه

ويجد السائقون صعوبة في القيادة في هذا المسار بسبب هذه التفاوتات في مستوى الطريق، وبعض المركبات قد تتعرَّض لاحتكاك أسفلها مع الأسفلت؛ ما يُشكِّل خطرًا على سلامة المركبات وسائقيها.