"التأمينات الاجتماعية" تطلق مبادرة "المخالفات الصفرية" لدعم أصحاب العمل والمنشآت وتعزيز الالتزام التأميني

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إطلاق مبادرة المخالفات الصفرية، والتي تأتي ضمن جهود المؤسسة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال تعزيز العلاقة الإيجابية بأصحاب العمل وزيادة رضا العملاء وتوعيتهم حول المخالفات التأمينية ومساعدتهم على تجنّب الوقوع فيها.
وقدمت المبادرة تطويراً في قواعد فرض الغرامات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية والمادة (25) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بما يتناسب مع حجم المنشآت وجسامة المخالفة المرتكبة، وتشمل المبادرة تخفيض قيمة المخالفات بنسبة 95% على قيم بعض المخالفات السابقة لدعم المنشآت في الاستمرارية والنمو.
وبينت المؤسسة أن مبادرة المخالفات الصفرية ترتكز على عدة منطلقات؛ منها عدم إيقاع الغرامات عند اكتشافها للمرة الأولى في المخالفات غير الجسيمة، وإعطاء المهل النظامية لتعديل المخالفات دون فرض أية غرامات، والتدرج في فرض المخالفات التأمينية على أصحاب العمل والحث على تعديل المخالفات.
وأضافت التأمينات الاجتماعية، أنها تهدف من هذه المبادرة إلى تعزيز الالتزام والوقاية التأمينية، وتوعية وتعريف أصحاب العمل بالمخالفات التأمينية وأسبابها وطرق تجنبها، كما تهدف إلى إبراز المزايا والتسهيلات التي سوف تستفيد منها المنشآت حال الالتزام التأميني.
وأكدت المؤسسة أن هذه المبادرة جاءت لتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فجاءت بعض المخالفات دون إيقاع أية غرامات والاكتفاء بالتوعية والتوجيه لتعديلها. كذلك تم منح المنشآت فرصًا لتعديل المخالفات التأمينية، وعدم فرض غرامات عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، كما صنفت المبادرة حجم المنشأة وجسامة المخالفة في تحديد مقدار الغرامة، فحددت مبلغ الغرامة المفروضة وفقاً لهذا التصنيف.
وحثت التأمينات الاجتماعية جميع أصحاب العمل والمنشآت على أهمية الالتزام التأميني والحفاظ على علاقة تعاقدية صحيحة بين المنشأة والمشترك والتأكد من وجود علاقة عمل فعلية بين المشترك وصاحب العمل، وكذلك تحديد السبب الفعلي للاستبعاد، وتسجيل المشترك بالأجر الصحيح المتفق عليه بين طرفي العلاقة.
وبيّنت المؤسسة أنه يمكن الاطلاع على قائمة المخالفات التأمينية والغرامات المترتبة من خلال الدخول على صفحة الأنظمة واللوائح في موقع المؤسسة الإلكتروني www.gosi.gov.sa، مشيرة إلى انطلاق حملة توعوية واسعة بالمشاركة مع الغرف التجارية للتوعية بالمبادرة وتوضيح أهدافها وسبل الاستفادة وشرح القواعد لأصحاب العمل عبر ورش تدريبية في جميع مناطق المملكة، كما أفادت المؤسسة بأنه يمكن لأي منشأة التقدم بطلب خدمة إقامة ورشة توعوية خاصة عبر حساب المنشأة في موقع المؤسسة الإلكتروني.
جدير بالذكر أن مبادرة المخالفات الصفرية تندرج تحت تحقيق الهدف الاستراتيجي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المتمثل بتعزيز مبدأ الالتزام التأميني والذي يحظى بأهمية ومتابعة من قبل المؤسسة حرصاً منها على حفظ حقوق المشتركين وأصحاب العمل ولضمان بيئة عمل سليمة وخالية من المخالفات التأمينية.