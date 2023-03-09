"التأمينات الاجتماعية" تطلق مبادرة "المخالفات الصفرية" لدعم أصحاب العمل والمنشآت وتعزيز الالتزام التأميني

وأكدت المؤسسة أن هذه المبادرة جاءت لتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فجاءت بعض المخالفات دون إيقاع أية غرامات والاكتفاء بالتوعية والتوجيه لتعديلها. كذلك تم منح المنشآت فرصًا لتعديل المخالفات التأمينية، وعدم فرض غرامات عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، كما صنفت المبادرة حجم المنشأة وجسامة المخالفة في تحديد مقدار الغرامة، فحددت مبلغ الغرامة المفروضة وفقاً لهذا التصنيف.