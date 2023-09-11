روسيا تدرس إعفاء كاملاً لتأشيرات السياحة للمواطنين السعوديين

يُشار إلى أن المواطنين السعوديين يحصلون في الوقت الحالي على تأشيرة روسيا عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، التي تتيح الدخول إلى روسيا لأغراض سياحية وتجارية، وزيارات خاصة، والمشاركة في فعاليات علمية وثقافية واجتماعية واقتصادية ورياضية. وتصل مدة الإقامة القصوى إلى 16 يومًا.