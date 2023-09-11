روسيا تدرس إعفاء كاملاً لتأشيرات السياحة للمواطنين السعوديين

تدرس روسيا إعفاء كاملاً تأشيرات السياحة للمواطنين السعوديين؛ بهدف تعزيز السياحة مع الدول التي تشهد نموًّا كبيرًا في عدد السياح من الدرجة الممتازة.
وتشير التقارير الروسية إلى أن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، اقترح أيضًا إعفاء كاملاً مع الكويت وعُمان والبحرين وماليزيا.
وأكد "ريشيتنيكوف" أن روسيا تعمل على تطوير فكرة السفر "دون تأشيرة" مع دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا في إطار التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدان.
يُشار إلى أن المواطنين السعوديين يحصلون في الوقت الحالي على تأشيرة روسيا عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، التي تتيح الدخول إلى روسيا لأغراض سياحية وتجارية، وزيارات خاصة، والمشاركة في فعاليات علمية وثقافية واجتماعية واقتصادية ورياضية. وتصل مدة الإقامة القصوى إلى 16 يومًا.