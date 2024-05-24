من "الشابة" إلى "الآسيوية".. تقدم مميز لجامعة الملك خالد بـ"تصنيف تايمز العالمية"

وهنأ "القرني" منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة والموظفين على هذه الإنجازات، مؤكدًا حرص الجامعة على تحقيق مستهدفاتها من خلال استراتيجيتها المتوائمة مع استراتيجية تطوير منطقة عسير، وذلك للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وعبّر عن تقديره للجهود التي تبذلها الفرق العاملة في وحدة التصنيفات الدولية والكليات والأقسام الأكاديمية، مشددًا على أن الجامعة تسير قدمًا نحو تعزيز مكانتها بين الجامعات العالمية الرائدة وفقًا لإمكاناتها وممكناتها القائمة، وبما يتناسب مع الدعم السخي الذي تلقاه من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.