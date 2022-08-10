برعاية "نيوم".. "استوديوهات MBC" تُطلق "قيامة الساحرات" أضخم مسلسل تلفزيوني في السعودية

لم يكن صعود الساحرتين إلى هرم القيادة سهلًا، فقد نشأتا في عالم يسيطر على مقاليد السلطة فيه سحرة من الرجال الذين يحتكرون علوم السحر وتعاليمه فيما بينهم، ويمنعون النساء من تعلّمه أو ممارسته، غير أن أفسار ودعجاء وبعد مرورهما بظروف قاسية تنجحان في الوصول إلى أسرار السحر وتعلّم خباياه سرًّا وإثبات تفوّقهما على الرجال في هذا المضمار، لتتمكن كل واحدة منهما لاحقًا من إنشاء قبيلةٍ خاصة بها من السحرة وقيادتها لمواجهة القبيلة الأخرى في حرب ملحمية هدفها اكتساب المزيد من القوى الخارقة لحماية نفسيهما، فهل تستمر الحرب بينهما طويلًا أم تصلان إلى تحالفٍ ما في مواجهة طرفٍ ثالث؟