برعاية "نيوم".. "استوديوهات MBC" تُطلق "قيامة الساحرات" أضخم مسلسل تلفزيوني في السعودية

أعلنت "استوديوهات MBC" الذراع الإنتاجية لـ"مجموعة MBC" عن بدء تصوير المسلسل الخيالي السعودي "قيامة الساحرات"، الأضخم في تاريخ الإنتاجات السعودية التي نُفّذت في المملكة حتى اليوم، ويضم كادرًا تمثيليًّا سعوديًّا من بطولة: آيدا القصي، وسمية رضا، اللتين تقدمان الشخصيتين الرئيسيتين في العمل.
يتميز المسلسل الذي يأتي برعاية مدينة نيوم بمؤثراته البصرية الأعلى كلفةً في الدراما السعودية، فيما يجري تصوير مشاهد العمل في ثلاثة مواقع يضم كل منها استديو ضخمًا، صُمّم وبني خصيصًا للغاية؛ منها أضخم استوديو تصوير مَشاهد خارجية تم إنشاؤه في المملكة.
وفي التفاصيل: تستند الأحداث على سلسلة روايات خيالية للكاتب السعودي أسامة المسلم؛ حيث تدور الأحداث في شبه الجزيرة العربية خلال حقبة تاريخية مُغرقة في القدم، وتتمحور القصة حول صراع ملحمي بين قبيلتين من السحرة، تقودهما ساحرتان شديدتا البأس هما: أفسار، ودعجاء.
لم يكن صعود الساحرتين إلى هرم القيادة سهلًا، فقد نشأتا في عالم يسيطر على مقاليد السلطة فيه سحرة من الرجال الذين يحتكرون علوم السحر وتعاليمه فيما بينهم، ويمنعون النساء من تعلّمه أو ممارسته، غير أن أفسار ودعجاء وبعد مرورهما بظروف قاسية تنجحان في الوصول إلى أسرار السحر وتعلّم خباياه سرًّا وإثبات تفوّقهما على الرجال في هذا المضمار، لتتمكن كل واحدة منهما لاحقًا من إنشاء قبيلةٍ خاصة بها من السحرة وقيادتها لمواجهة القبيلة الأخرى في حرب ملحمية هدفها اكتساب المزيد من القوى الخارقة لحماية نفسيهما، فهل تستمر الحرب بينهما طويلًا أم تصلان إلى تحالفٍ ما في مواجهة طرفٍ ثالث؟
وفيما تلعب كل من آيدا دور الساحرة أفسار، وسمية رضا دور الساحرة دعجاء، يدير الدفّة الإخراجية للعمل كل من: الإيرلندي ديكلان أو-دوير المرشح لجائزة "إيمي"، والمخرج كريغ بيكلس، فيما يقود عمليات الإنتاج دومينيك بارلو، وزينب أبو السمح المنتجة المنفذة من "استوديوهات MBC".
في هذا السياق قالت زينب أبو السمح، المدير العام لاستوديوهات MBC السعودية: "يسعدنا أن نقدم عملًا سعوديًّا بهذه الضخامة والتميّز، ويضمّ نجمات ونجومًا وصنّاعًا سعوديين وسعوديات، أمام الكاميرات وخلفها، بعضهم معروف والبعض الآخر من الوجوه الجديدة الواعدة التي تدرّبت وتخرّجت من "أكاديمية MBC" ووكالة "MBC TALENT".
وأضافت "أبو السمح": "سيحوّل المسلسل بعض تلك الأسماء الواعدة إلى نجوم المستقبل، وأدعو المشاهدين من عشّاق الدراما والخيال والأساطير والإنتاجات الضخمة لمتابعة هذا العمل غير المسبوق في المنطقة، والذي يقدّم نقلة نوعية في الفانتازيا والمغامرات في عالمنا العربي".
جدير بالذكر أن "قيامة الساحرات" الذي انطلق تصويره في المملكة العربية السعودية يتضمن 10 أجزاء، وسيعرض على منصة "شاهد" من "أعمال شاهد الأصلية" في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام.