"الصحة": خدمات إلكترونية جديدة وأكثر من مليون اتصال في مركز 937

وأكد مركز (937) أنه تم تصعيد "335,304" بلاغات على الخدمات المقدمة من وزارة الصحة أو المنشآت الصحية، فيما بلغ عدد الاتصالات الواردة لخدمة الحجز في مراكز الرعاية الأولية "449,730" اتصالاً وتم التجاوب عبر خدمة الاستفسارات العامة مع "60,803" عبر الاتصالات الهاتفية، فيما تم التجاوب مع "413,965" مستفيداً يرغب بالحصول على خدمة الاستشارات الطبية الفورية.