"الصحة": خدمات إلكترونية جديدة وأكثر من مليون اتصال في مركز 937

استقبل مركز اتصال الصحة 937 خلال شهر نوفمبر الماضي "1,274,584" اتصالاً هاتفياً، فيما تفاعل مع "35,548" رسالة واردة عبر حسابه الرسمي في منصة تويتر، وتم التعامل مع "4,957" رسالة واردة على البريد الإلكتروني للمركز .
وأكد مركز (937) أنه تم تصعيد "335,304" بلاغات على الخدمات المقدمة من وزارة الصحة أو المنشآت الصحية، فيما بلغ عدد الاتصالات الواردة لخدمة الحجز في مراكز الرعاية الأولية "449,730" اتصالاً وتم التجاوب عبر خدمة الاستفسارات العامة مع "60,803" عبر الاتصالات الهاتفية، فيما تم التجاوب مع "413,965" مستفيداً يرغب بالحصول على خدمة الاستشارات الطبية الفورية.
وأضاف أنه تم إطلاق خدمة 937 الإلكترونية والتي تُعد إحدى أحدث الخدمات الإلكترونية التي تُقدّمها وزارة الصحة، لتُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الدور الرقابي لدى المستفيدين من تلك الخدمات.
وترتكز الخدمة في مرحلتها الأولى على تصعيد ومتابعة مسار البلاغ والشكوى ذاتياً، مع إمكانية رفع الاقتراحات للإدارات المعنية عبر الموقع الإلكتروني المخصص للخدمة وتصعيدها بشكل مباشر على الجهات المعنية، حيث تُقدّم الخدمة بشكل إلكتروني دون الحاجة للتواصل مع أحد مقدمي الخدمة من خلال القنوات المختلفة لمركز 937.
وبيّن مركز اتصال الصحة 937 أنه يحرص على تصعيد الاستفسارات والشكاوي والاقتراحات والتحقق من استكمال الخدمة اللازمة للمستفيد ومتابعتها مع إدارات مختصة في الجودة والرضا للعمل معهم والإسهام في تسهيل وصول الخدمات الصحية للمستفيدين، كما يُقدّم المركز عبر أنظمة تحليلية متكاملة وكفاءات عالية تقارير دورية وتوصيات للتحسين إلى الإدارات والجهات المعنية المالكة للخدمات المقدمة من قبل الوزارة لضمان الوصول إلى الجودة المطلوبة.
وأكد المركز أنه يعمل على مدار الساعة لتقديم خدماته وبالإمكان الوصول إليه من داخل المملكة عبر الاتصال بالرقم المجاني: 937 وخارج المملكة بالاتصال على الرقم 920005937، أو من خلال الحساب الرسمي في منصة تويتر SaudiMOH937@، كذلك عبر البريد الإلكتروني 937@MOH.GOV.SA ، كما يُقدم المركز خدمة الدردشة التفاعلية من خلال قناة الواتساب عبر الرقم: 920005937 .