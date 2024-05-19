اتفاقية شراكة بين "بر جدة" و"كيا الأهلية" لدعم برامج الجمعية من خلال مبادرة "يعطيك خيرها"

وقّعت جمعية البر بجدة، اتفاقية شراكة مجتمعية مع الشركة الأهلية للتسويق المحدودة (كيا) لدعم برامج الجمعية من خلال مبادرة "يعطيك خيرها".
تتضمن الاتفاقية وضع (تعليقة) داخل السيارات الجديدة في فروع الشركة الثلاثة عشر، عليها باركود يستطيع العملاء من خلاله التبرع لبرامج الجمعية عند استلام سياراتهم الجديدة.
مثّل الجمعية في توقيع الاتفاقية الرئيسُ التنفيذي المهندس محيي الدين يحيى حكمي؛ فيما مثّل الشركة الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للسيارات الأستاذ حسن بن محمد الشمراني.
ويأتي توقيع الاتفاقية في ظل حرص الطرفين على تعزيز التعاون بينهما لدعم العمل الاجتماعي ومساندة المستفيدين من خدمات الجمعية من الأسر والأيتام ومرضى الفشل الكلوي من خلال الاستفادة من تبرع العملاء أثناء استلام سياراتهم الجديدة لدعم برامج وأنشطة الجمعية الخاصة بتلك الفئات.
كما تُجَسّد الاتفاقية حرصهما على توظيف إمكانياتهما بما يخدم المجتمع ويعود بالخير على المستفيدين ضمن منظومة من العمل التكاملي الذي يعزز مسارات التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.
وقد رحّب الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للسيارات والتي تضم الشركة الأهلية للتسويق المحدودة الأستاذ حسن بن محمد الشمراني، بتوقيع الاتفاقية التي تجسد اهتمام الشركة بالعمل الاجتماعي المستدام، وتعكس حرصها على الاضطلاع بالمسؤولية الاجتماعية، وتعزيز مفاهيم التكافل في الوعي المجتمعي وغرس ثقافته فيه بكل ما يحمله من قيم أخلاقية وما يتركه من أثر مستدام يعزز المسيرة التنموية.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لجمعية البر بجدة المهندس محيي الدين حكمي: "يأتي توقيع هذه الاتفاقية امتدادًا لعدد كبير من الاتفاقيات التي وقّعتها الجمعية مع قطاع الأعمال في ظل حرصها على مد جسور التعاون مع هذا القطاع الحيوي، لدعم وتمكين برامجها وتحقيق الاستدامة فيها، بما يساهم في ازدهار القطاع غير الربحي الذي يعتبر أحد روافد التنمية المستدامة في ظل رؤية المملكة 2030".
يُذكر أن جمعية البر بجدة تقدم عددًا من البرامج والأنشطة الداعمة لأنشطتها التي تلامس احتياجات الأسر والأيتام ومرضى الفشل الكلوي، وهي تعمل في ظل رؤيتها على تحقيق الريادة في صناعة الأثر الاجتماعي المستدام من خلال عدد من الأهداف التي تلامس احتياجات المجتمع عبر محاورها: الاجتماعي والتطويري والتنموي والصحي. وتنفذ الجمعية عددًا من المبادرات التنموية التي تدعم تحقيق تلك الأهداف.