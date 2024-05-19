اتفاقية شراكة بين "بر جدة" و"كيا الأهلية" لدعم برامج الجمعية من خلال مبادرة "يعطيك خيرها"

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لجمعية البر بجدة المهندس محيي الدين حكمي: "يأتي توقيع هذه الاتفاقية امتدادًا لعدد كبير من الاتفاقيات التي وقّعتها الجمعية مع قطاع الأعمال في ظل حرصها على مد جسور التعاون مع هذا القطاع الحيوي، لدعم وتمكين برامجها وتحقيق الاستدامة فيها، بما يساهم في ازدهار القطاع غير الربحي الذي يعتبر أحد روافد التنمية المستدامة في ظل رؤية المملكة 2030".