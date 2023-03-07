لجنة الحج التنفيذية تعقد اجتماعًا لبحث استعداداتها لموسم هذا العام

عقدت لجنة الحج التنفيذية لأعمال موسم حج هذا العام 1444هـ، اجتماعاً، برئاسة مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، وعضوية مدير فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة (وقاء)، وممثلاً عن الشركة الوطنية للخدمات الزراعية.
وأكد المهندس الخليف، أن الاجتماع يأتي تكميليًا للاجتماعات السابقة من أجل الاستعداد المبكر واستعراض ومناقشة خطط منظومة الفرع التشغيلية لموسم حج هذا العام 1444هـ، وتوزيع المهام بين جميع الجهات المشاركة من الإدارات المختصة وعرض ما تم إنجازه من استعدادات، ولمناقشة العمليات الشرائية، بالإضافة إلى مناقشة التأشيرات الموسمية، ومساندة المجاهدين، بالإضافة إلى الرفع بالكوادر البشرية العاملة لموسم الحج، منوهاً بأهمية تضافر الجهود المشتركة مع جميع الجهات ذات العلاقه، وذلك للخروج بموسم حج ناجح بإذن المولى عز وجل.