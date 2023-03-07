لجنة الحج التنفيذية تعقد اجتماعًا لبحث استعداداتها لموسم هذا العام

وأكد المهندس الخليف، أن الاجتماع يأتي تكميليًا للاجتماعات السابقة من أجل الاستعداد المبكر واستعراض ومناقشة خطط منظومة الفرع التشغيلية لموسم حج هذا العام 1444هـ، وتوزيع المهام بين جميع الجهات المشاركة من الإدارات المختصة وعرض ما تم إنجازه من استعدادات، ولمناقشة العمليات الشرائية، بالإضافة إلى مناقشة التأشيرات الموسمية، ومساندة المجاهدين، بالإضافة إلى الرفع بالكوادر البشرية العاملة لموسم الحج، منوهاً بأهمية تضافر الجهود المشتركة مع جميع الجهات ذات العلاقه، وذلك للخروج بموسم حج ناجح بإذن المولى عز وجل.