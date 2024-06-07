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د. أحمد العنزي: يجب على الحاج مريض السكري معرفة طرق التحكم في مستواه

أوصى بتزويد مسؤول الحملة بتقرير حالته الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة
د. أحمد العنزي: يجب على الحاج مريض السكري معرفة طرق التحكم في مستواه

أكد مدير المركز الوطني للسكري في المجلس الصحي السعودي د. أحمد العنزي أنه يجب على مريض السكري الذي يعتزم أداء فريضة الحج معرفة طرق التحكم في مستوى السكر بالدم.

وأشار إلى أهمية تزويد مسؤول الحملة بتقرير عن حالته الصحية، وهو يتضمن التاريخ المرضي للمريض ونوع السكر لديه، وما إذا كانت هناك مضاعفات، أو إذا كان معرضًا لارتفعات في نسبة السكر، واستخدامه للأدوية.

وأوضح أن هذا التقرير مهم جدًا للتعامل مع أي مستجدات قد تحدث، وفي الحالات الطارئة التي قد تتسبب في حدوث إغماء سواء بسبب ارتفاع نسبة السكر أو انخفاضها.

موسم الحج
مرض السكري
فريضة الحج
السكر في الدم

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