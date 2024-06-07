د. أحمد العنزي: يجب على الحاج مريض السكري معرفة طرق التحكم في مستواه

وأشار إلى أهمية تزويد مسؤول الحملة بتقرير عن حالته الصحية، وهو يتضمن التاريخ المرضي للمريض ونوع السكر لديه، وما إذا كانت هناك مضاعفات، أو إذا كان معرضًا لارتفعات في نسبة السكر، واستخدامه للأدوية.