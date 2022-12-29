النقطة العمياء.. يعود بـ"الغيدان" إلى البرامج الحوارية عبر نقاط تهم الإنسان بالمملكة

يعود الإعلامي الكبير صلاح الغيدان إلى البرامج التلفزيونية الحوارية من جديد، عبر برنامج متفرد من نوعه يوضح من خلاله المعلومات الصحيحة، ويفنّد الشائعات التي تلامس الواقع المعيشي في المجتمع السعودي، وهو البرنامج الذي أعلنت عنه القناة السعودية الأولى "النقطة العمياء" مع صلاح الغيدان.
وبرنامج "النقطة العمياء" المرتقب بثّه على القناة السعودية في أولى حلقاته في الخامس من شهر يناير من العام الميلادي الجديد 2023م، مناسباً ومواتياً للمرحلة، ويناقش نقاطًا عمياء في أهم الملفات التي تهم الإنسان على أرض المملكة، ويهدف إلى رفع الوعي بقضايا حيوية وجعل المشاهد يتخذ القرار بنفسه دون وصاية، ويخدم البرنامج رؤية 2030 من زوايا جديدة ومتعمقة وذات عوائد ملموسة على حياة الإنسان.
وعلمت "سبق" أن برنامج "النقطة العمياء" سيسلط الضوء على ٨ مجالات مهمة وهي؛ الأنظمة والقوانين التي تحمل نقاطًا عمياء لا يشاهدها البعض وواجهوا عواقب، والصحة من واقع صحة الروح والجسد والعقل، وجودة الحياة والمجتمع والاقتصاد والتقنية.
كما ستأخذ البيئة ولكن مساحة متفردة في مواضيع برامج "النقطة العمياء"، ويأخذها البرنامج بما يتماشى مع التوجه العام للحفاظ على الموارد والتعايش مع البيئة كصديق جديد للإنسان، إلى جانب تسليط الضوء على أشخاص واجهوا عقوبات بسبب نقاط عمياء لم يبصروها في هذا الملف.
ولوظائف المستقبل مكان كبير في محتوى برنامج "النقطة العمياء"، وهي فرصة للوالدين بأن يستثمروا في أبنائهم مبكراً (مجاناً) من خلال الخدمات التعليمية النوعية التي تقدمها الدولة لمستقبل تنمية الموارد البشرية.