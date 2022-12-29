النقطة العمياء.. يعود بـ"الغيدان" إلى البرامج الحوارية عبر نقاط تهم الإنسان بالمملكة

وبرنامج "النقطة العمياء" المرتقب بثّه على القناة السعودية في أولى حلقاته في الخامس من شهر يناير من العام الميلادي الجديد 2023م، مناسباً ومواتياً للمرحلة، ويناقش نقاطًا عمياء في أهم الملفات التي تهم الإنسان على أرض المملكة، ويهدف إلى رفع الوعي بقضايا حيوية وجعل المشاهد يتخذ القرار بنفسه دون وصاية، ويخدم البرنامج رؤية 2030 من زوايا جديدة ومتعمقة وذات عوائد ملموسة على حياة الإنسان.