"إتقان العقارية" تطرح ٥ عقارات استثمارية في تبوك للبيع في مزاد "رها الشمال" الإلكتروني

أعلنت شركةُ إتقان العقارية جاهزيتَها لطرح خمسة عقارات بمنطقة تبوك عبارة عن أربع أراض سكنية بمواقع متميّزة، والعقار الخامس عبارة عن مستودع، سيتمّ طرحها للبيع بالمزاد العلني الإلكتروني عبر منصة الدال الإلكترونية، وذلك بدءًا من الساعة 1 من ظهر يوم الأحد الموافق 9 رجب 1445هـ الموافق 21 يناير 2024م، وإلى الساعة 5 من عصر يوم الخميس 13 رجب 1445هـ الموافق 25 يناير 2024م.
وأوضحت شركةُ إتقان العقارية أهميةَ التسجيل في منصة الدال للمزادات، وشحن المحفظة بالقيمة المحددة لكل عقار للمشاركة في المزاد العلني الإلكتروني، وبعد صدور اعتماد الترسية يعتبر المبلغ المقدم عند الرسو جزءًا من قيمة العقار ولا يحقّ استرداده.
وأضافت: أن معاينة العقار النافية للجهالة خلال فترة الإعلان.
يُذكَر أن العقارات الخمس التي ستتمّ المزايدة عليها بالمزاد العلني الإلكتروني في مدينة تبوك "3" أراض تقع في حي النهضة على النحو التالي: أرض النهضة 1 سكنية بمساحة "417" مترًا مربعًا، أرض النهضة 2 سكنية بمساحة "420" مترًا مربعًا، أرض النهضة 3 سكنية بمساحة "465" مترًا مربعًا.
أما في حي العزيزية الشمالية في تبوك فطرحت "إتقان العقارية" عقارًا عبارة عن مستودع الفيصلية 1 على مساحة "2394" مترًا مربعًا، كما طرحت أرض الخالدية السكنية في حي الخالدية تقع على مساحة "1544" مترًا مربعًا.
الجدير بالذكر أنّ العقارات التي سيتمّ طرحها في المزاد العلني الإلكتروني تعدّ فرصًا استثمارية؛ حيث تقع ضمن النطاق العمراني بالقرب من وسط مدينة تبوك، ومطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي، ومستشفى الملك خالد في تبوك.
ودعت شركة "إتقان العقارية" المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في المشاركة ودخول المزاد العلني الإلكتروني، إلى المبادرة بتطبيق الشروط المدرجة في حسابات الشركة الرسمية قبل بدء المزاد. وللتواصل والاستفسار عن المنتجات الاتصال بخدمة العملاء على الرقم "053964777 – 0543899967 – 920001019".