"إتقان العقارية" تطرح ٥ عقارات استثمارية في تبوك للبيع في مزاد "رها الشمال" الإلكتروني

يُذكَر أن العقارات الخمس التي ستتمّ المزايدة عليها بالمزاد العلني الإلكتروني في مدينة تبوك "3" أراض تقع في حي النهضة على النحو التالي: أرض النهضة 1 سكنية بمساحة "417" مترًا مربعًا، أرض النهضة 2 سكنية بمساحة "420" مترًا مربعًا، أرض النهضة 3 سكنية بمساحة "465" مترًا مربعًا.