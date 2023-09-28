ولي العهد يتلقى رسالة خطية من الرئيس التشادي

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله-، رسالة خطية، من رئيس تشاد الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.