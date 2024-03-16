الهلال الأحمر بمكة يعيد النبض لمعتمر من الجنسية البنجلاديشية بساحات الحرم

وقال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور مصطفى بن جميل بلجون: في صباح اليوم وأثناء مرور الفرق الإسعافيه الراجلة بالساحات الخارجيه للحرم، وجدت حالة تعاني من إغماء وفاقد للوعي، وعلى الفور باشرت الفرق الإسعافية الحالة.