الهلال الأحمر بمكة يعيد النبض لمعتمر من الجنسية البنجلاديشية بساحات الحرم

نجحت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، في إعادة النبض لمعتمر من الجنسية البنجلاديشية في ساحات الحرم المكي الشريف.
وقال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور مصطفى بن جميل بلجون: في صباح اليوم وأثناء مرور الفرق الإسعافيه الراجلة بالساحات الخارجيه للحرم، وجدت حالة تعاني من إغماء وفاقد للوعي، وعلى الفور باشرت الفرق الإسعافية الحالة.
وأضاف: تبين أن المعتمر رجل في العقد الخامس من العمر مستلقٍ على الأرض فاقد للوعي والتنفس.
وأشار "بلجون" إلى أن الفرق الإسعافية تدخلت وفق البروتوكول المتبع لمثل هذه الحالات، وبدأت في عملية الإنعاش القلبي عن طريق جهاز الصدمات (اللوكس) إلى أن عاد النبض.
وتم نقل الحالة الى مركز طوارئ الحرم /٣، ووضعه تحت الرعاية الصحية لاستكمال العلاج .