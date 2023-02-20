محافظ جدة يرعى انطلاق أعمال الدورة الـ25 لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي

بعدها ألقى الدكتور صالح بن حميد كلمة أوضح فيها أن الدورة الحالية للمجمع متنوعة من حيث المشاركين، ومن حيث الموضوعات، وبحجم البحوث المقدمة إليها، مفيداً أن المشاركين يمثلون جمعاً من خيرة علماء الأمة ومفكريها، وأما من حيث الموضوعات فقد بلغت خمسة عشر موضوعاً متوزعة على موضوعات مهمة في نوازل العبادات، وتحديات الأسرة، والاجتماع، والتربية والتعليم، ومستجدات المال والأعمال، في حين بلغت عدد البحوث مائة وخمسة وستين بحثاً.