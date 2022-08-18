محافظ الطائف يفتتح معرض صناع العطور في نسخته الثانية بمنتزه الردف

افتتح محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، مساء اليوم الخميس، معرض صناع العطور في نسخته الثانية، وذلك في منتزه الردف.
وتفصيلاً، كان في استقبال الأمير سعود بن نهار، لدى وصوله أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي، والوكلاء وعدد من المسؤولين.
واطلع محافظ الطائف على مجموعة من الأجنحة المتخصصة في صناعة العطور، والتي تحتوي على مجموعة من العطور والمنتجات الطبيعية وتركيباتها المتنوعة، مستمعًا إلى شرح مفصل عن المعرض والمقتنيات التي يحتويها، والعلامات التجارية المحلية الوطنية أو العالمية المشاركة، والتي يعتمد في صناعتها على الزيوت العطرية والمستخلصات النباتية، وكذلك مشتقات عطر ودهن الورد الطائفي.
وقال الأمير سعود إن مثل هذه المعارض عامل جذب رئيس للعديد من الزوار والسياح المهتمين في نماذج العطور المتميزة في محافظة الطائف، بالإضافة إلى مُصنعي العطور والخبراء، وهدف حقيقي للمهتمين في خوض تجربة العطور، وخصوصًا للشباب والفتيات السعوديين.
وأكد أن محافظة الطائف حريصة في تقديم النماذج النوعية لأهالي وزوار المحافظة، من خلال مجموعة الخيارات الترفيهية والثقافية والرياضية والتجارية المتنوعة، وتمكين المواهب الوطنية من تقديم إبداعاتها في صناعة العطور، ومنافسة المتاجر المحلية والعالمية.
ويتوقع أن يشهد معرض صناع العطور في نسخته الثانية إقبالاً كبيرًا للأهالي والزوار، حيث يضم المعرض كبرى شركات العطور والبخور والعود في المملكة، والذي يستمر لمدة 13 يومًا من تاريخ 18 وحتى 31 أغسطس 2022م.