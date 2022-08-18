محافظ الطائف يفتتح معرض صناع العطور في نسخته الثانية بمنتزه الردف

واطلع محافظ الطائف على مجموعة من الأجنحة المتخصصة في صناعة العطور، والتي تحتوي على مجموعة من العطور والمنتجات الطبيعية وتركيباتها المتنوعة، مستمعًا إلى شرح مفصل عن المعرض والمقتنيات التي يحتويها، والعلامات التجارية المحلية الوطنية أو العالمية المشاركة، والتي يعتمد في صناعتها على الزيوت العطرية والمستخلصات النباتية، وكذلك مشتقات عطر ودهن الورد الطائفي.