"الإذاعة والتلفزيون" تطلق دورتها البرامجية لـ رمضان 2024.. الثلاثاء المقبل

وتقوم استراتيجية الهيئة على تعزيز ودعم عملية التطور المستمرة في مجال الإعلام، التي تتناسب مع التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، والنقلة النوعية التي تشهدها المملكة وفق رؤية تتحقق في مختلف المجالات في المملكة العربية السعودية؛ لكون الإعلام أصبح صناعة تعتمد على الإبداع ومتغيرة بوتيرة سريعة، لاسيما أن نمط وشخصية المشاهد تتغير مع الوقت وأصبحت تطلعاته عالية في هذا المجال، خاصة مع انتشار وسائل الإعلام وكثرة المعروض، مما يوفر مناخًا تنافسيًا بين القنوات، وهو ما نجحت فيه الهيئة في أن يكون لها مكانة متميزة وفريدة بين وسائل الإعلام المختلفة عربيًا ودوليًا، وهو ما يفسر سر الإقبال الجماهيري على القنوات السعودية.