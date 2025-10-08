شاهد .. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة

ويأتي ذلك تأكيدًا لموقف المملكة الثابت عبر ذراعها الإنساني، مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية، واستجابةً لأهم الاحتياجات الضرورية في ظل تفاقم أزمة سوء التغذية والمجاعة التي تضرب القطاع، إذ يُعد حليب الأطفال من أكثر المواد إلحاحًا لحماية الفئات الأشد تضررًا من تداعيات الأزمة الغذائية.