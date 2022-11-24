تنمية وجودة حياة.. بماذا سيسهم "اعتماد التوجه التنموي" في اقتصاد جزيرة دارين وتاروت؟

ومن المؤكد أن النتائج الإيجابية لهذه الإسهامات ستنعكس على سكان الجزيرة البالغ عددهم 120 ألف نسمة، من حيث مستوى جودة الحياة والتطوير العمراني الذي ستشهده الجزيرة، والذي سيشمل إنشاء عدة طرق، وبنى تحتية، وحدائق عامة وملاعب ومنشآت رياضية حديثة، والفرص الوظيفية التي ستتاح لأبنائها، كما ستمتدّ هذه النتائج إلى مستقبل الجزيرة وسكانها أيضًا؛ إذ يتضمن الاعتماد عدة مبادرات تعنى بمستقبل الجزيرة، وبذلك تنتقل الجزيرة نقلة نوعية في الحاضر تنسجم مع الدور الاقتصادي الذي لعبته تاريخيًّا، وتتسق أيضًا مع النهضة التي تشهدها كل مناطق المملكة، نتيجة الشروع في تحقيق مستهدفات "رؤية 2030".