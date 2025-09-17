مصدر للمنتجات الرقمية تطلق "حاسبة التقاعد"

أعلنت شركة مصدر للمنتجات الرقمية عن إطلاق خدمة حاسبة التقاعد، خلال مشاركتها في مؤتمر Money 2020 Middle East المنعقد في (مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، ملهم)، لمدة 3 أيام بدءًا من 15 إلى 17 سبتمبر 2025.