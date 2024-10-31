جازان تتصدر بـ 52 ملم.. "البيئة" ترصد هطول أمطار في 11 منطقة

وأشار التقرير إلى تسجيل المنطقة الشرقية (13.6) ملم في القاعدة الجوية - حفر الباطن، و(10.2) ملم في محطة القطار، بينما سجلت منطقة عسير (6.0) ملم في وادي نعمة - المجاردة، و(5.2) في حي الزهراء - أبها، وفي منطقة حائل سجلت السعيرة - الشنان (1.6) ملم، والجثياتة - بقعاء (0.5) ملم، وسجلت منطقة الحدود الشمالية (0.8) ملم في مطار عرعر، بينما سجلت منطقة جازان (28.0) ملم في صنبة - أبو عريش، و(19.0) ملم في ضمد، فيما سجلت منطقة نجران (1.9) في النمصة، و(05) ملم في بدر الجنوب، ومنطقة الباحة سجلت (34.2) ملم في بني حسن – المندق، و(32.2) في شبرقة.