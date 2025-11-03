انطلاق معرض البناء السعودي 2025 بمشاركة 23 دولة واستعراض تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد

برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، افتتح نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس إيهاب غازي الحشاني، اليوم، النسخة الخامسة والثلاثين من "معرض البناء السعودي 2025"، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة 422 عارضًا من 23 دولة، و8 أجنحة وطنية تمثل كبرى الشركات العالمية في مجالات البناء والتشييد.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة معارض الرياض محمد الحسيني في تصريح خاص لـ"سبق"، أن المعرض على مدى 45 عامًا استمدّ زخمه من الخطط التنموية الطموحة للمملكة، مشيرًا إلى أن رؤية السعودية 2030 أسهمت في تعزيز جاذبية السوق المحلي للشركات العالمية، وأضفت وضوحًا على احتياجات القطاع في المرحلة المقبلة.
وأوضح الحسيني أن المعرض يُجسد التوجّه نحو حلول وتقنيات حديثة في مجالات كفاءة الطاقة، العزل الحراري، والالتزام بـ"كود البناء السعودي"، الذي يتطلب مواد تتماشى مع المعايير الحديثة، مضيفًا أن هناك خططًا جديدة لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع البناء.
ويصاحب المعرض برنامج علمي متكامل يتضمن جلسات حوارية وورش عمل يشارك فيها نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، لمناقشة مستقبل البناء الذكي، التحول الرقمي، استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، أنظمة الإنشاء المتقدمة، والمباني الذكية.
وتتناول الجلسات محاور متنوعة، أبرزها:
مستقبل الصناعات السعودية لمواد البناء.
الابتكارات في المشاريع العملاقة.
تقنيات البناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد.
مواد البناء المتقدمة وتحديات الجودة.
ويُعد "معرض البناء السعودي" من أعرق المعارض المتخصصة في المملكة والمنطقة، إذ يمتد تاريخه لأكثر من أربعة عقود، ساهم خلالها في ترسيخ موقع المملكة كمركز رئيسي لصناعة البناء، ومنصة لتبادل الخبرات بين المستثمرين والموردين وصنّاع القرار.
كما يوفر المعرض لزوّاره فرصة الاطلاع على أحدث المعدات والأنظمة الذكية، والتقنيات المستدامة، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية، دعمًا للكفاءات الوطنية وتطوير القطاع بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.