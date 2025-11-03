انطلاق معرض البناء السعودي 2025 بمشاركة 23 دولة واستعراض تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة معارض الرياض محمد الحسيني في تصريح خاص لـ"سبق"، أن المعرض على مدى 45 عامًا استمدّ زخمه من الخطط التنموية الطموحة للمملكة، مشيرًا إلى أن رؤية السعودية 2030 أسهمت في تعزيز جاذبية السوق المحلي للشركات العالمية، وأضفت وضوحًا على احتياجات القطاع في المرحلة المقبلة.