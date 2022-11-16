مساحته 396 ألف م2.. 5 شركات كورية جنوبية تشارك في بناء مصنع لإنتاج الهيدروجين بالمملكة

وتوقعت المصادر أن توقّع 5 شركات من القطاعين العام والخاص مع صندوق الاستثمارات العامة للمملكة، على مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع بناء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا، خلال الزيارة الرسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية، التي تبدأ غداً.