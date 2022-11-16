مساحته 396 ألف م2.. 5 شركات كورية جنوبية تشارك في بناء مصنع لإنتاج الهيدروجين بالمملكة

نقلت وكالة كوريا الجنوبية للأنباء "يونهاب" اليوم (الأربعاء) عن مصادر في الصناعة، أن 5 شركات كورية جنوبية تسعى لبناء وتشغيل مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا في مدينة نيوم السعودية.
وتوقعت المصادر أن توقّع 5 شركات من القطاعين العام والخاص مع صندوق الاستثمارات العامة للمملكة، على مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع بناء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا، خلال الزيارة الرسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية، التي تبدأ غداً.
وبيّنت أن الشركات الخمس هي: مؤسسة كوريا للطاقة الكهربائية، ومؤسسة كوريا للطاقة الجنوبية، والمؤسسة الكورية للنفط، وشركة بوسكو لصناعة الصلب، وشركة سامسونج سي آند تي.
من جهتها، ذكرت "يونهاب" أن المشروع يشمل بناء وتشغيل المصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا لمدة 20 سنة، الذي تبلغ مساحته 396 ألف متر مربع على ساحل البحر الأحمر.
وأضافت أن تكلفة المشروع تبلغ 6.5 مليار دولار، ويتوقع أن تبدأ عملية بناء المصنع في عام 2025 حتى عام 2029، وينتج المصنع 1.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر والأمونيا.