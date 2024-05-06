مستشفيات المانع "الخبر" تحصل على اعتماد SRC كمركز للتميز في أمراض المسالك البولية

كما أن لديها أكثر من 6,600 موظف طبي، بما في ذلك 800 طبيب، الذين يعالجون سنويًا أكثر من 52,000 مريض ويقدمون الرعاية لما يزيد عن 1. 6 مليون مريض خارجي، كقادة في مجال الرعاية الصحية الخاصة في المنطقة الشرقية، نسعى للحفاظ على أعلى المعايير الدولية للرعاية، مع ضمان بقاء صحة مرضانا في مقدمة اهتماماتنا.

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