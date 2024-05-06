مستشفيات المانع "الخبر" تحصل على اعتماد SRC كمركز للتميز في أمراض المسالك البولية

حققت مستشفيات المانع في الخبر اعتمادًا من SRC كمركز تميز في أمراض المسالك البولية، يعترف هذا الاعتماد بالتزام مستشفيات المانع في الخبر بالمعايير العالية لتقديم افضل الرعاية للمرضى وضمان سلامتهم.
ويعتبر الحصول على الإعتراف كمركز تميز معتمد يدل على أن مستشفيات المانع في الخبر قد استوفت المعايير المعترف بها على المستوى الوطني والدولي، كما أنه لا تسعى جميع المستشفيات والجراحين للحصول على الاعتماد؛ وليس كل من يسعى إليه ويخضع لعملية التفتيش يتم منحه الاعتماد.
وبهذه المناسبة فقد صرح المدير الطبي والإداري في مستشفى المانع العام بالخبر البروفيسور باهر الدمنهوري بقوله؛ لم نحقق هذا الاعتماد بسهولة، بخبرة تزيد عن 50 عامًا في المجال، عمل فريقنا في مستشفى المانع في الخبر بجدية نحو الحفاظ على أعلى معايير الرعاية للمرضى.
وأضاف؛ أنا افتخر بهذا التقدير، وأنه يعكس التزامنا الدائم بالتميز في مجال الرعاية الصحية، وأود هنا أن أعبر عن امتناني الصادق لموظفينا المخلصين الذين جعلوا هذا الإنجاز ممكنًا بجهدهم وتفانيهم، كما أنا ممتن حقًا للثقة التي وضعها المرضى فينا، فنحن ملتزمون بتقديم رعاية عالية الجودة وضمان رفاهية جميع الذين نخدمهم.
وأردف؛ المرافق الطبية والجراحين الذين يسعون للحصول على اعتماد من SRC يخضعون لعملية تقييم وتفتيش شاملة للتأكد من أن المتقدم يستوفي المعايير والمتطلبات المثبتة لدى SRC.
وتشمل هذه المتطلبات حجم العمليات الجراحية ومعدات المرافق والمسارات السريرية والإجراءات التشغيلية الموحدة، مع التركيز على تثقيف المرضى وتقييم الجودة المستمر، ويقوم المفتشون بتثقيف الموظفين في الأقسام المعتمدة على أفضل الممارسات لمساعدة المنظمة على تحسين رعايتها وخدماتها.
واختتم "البروفسور باهر" تصريحه بقوله؛ نحن فخورون بتكريم مستشفيات المانع في الخبر لالتزامها بالنهوض وتقديم رعاية عالية الجودة لجميع المرضى،
ومن جانبه فقد قال الرئيس التنفيذي لـ "SRC" غاري إم برات: أن هذا الاعتماد يشير إلى أن مرافق مستشفيات المانع في الخبر تعتبر من أفضل في هذا التخصص وملتزمة بتقديم أعلى مستويات الرعاية الممكنة.
الجدير بالذكر أن مجموعة مستشفيات المانع تأسست في عام 1949، وهي أكبر شركة طبية ومقدم للرعاية الصحية في المنطقة الشرقية، وهي ملتزمة بتقديم رعاية موثوقة ومتكاملة للمجتمعات في جميع أنحاء المملكة.
وتلتزم المجموعة بالتميز والابتكار، وتضم مجموعة مستشفيات المانع أربعة مستشفيات وثلاثة مراكز طبية و 30 عيادة موجودة استراتيجيًا في الخبر والدمام والجبيل والأحساء.
كما أن لديها أكثر من 6,600 موظف طبي، بما في ذلك 800 طبيب، الذين يعالجون سنويًا أكثر من 52,000 مريض ويقدمون الرعاية لما يزيد عن 1. 6 مليون مريض خارجي، كقادة في مجال الرعاية الصحية الخاصة في المنطقة الشرقية، نسعى للحفاظ على أعلى المعايير الدولية للرعاية، مع ضمان بقاء صحة مرضانا في مقدمة اهتماماتنا.
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