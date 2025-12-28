لأول مرة في الفضاء.. تصنيع مادة نانوية لإصلاح الغضاريف بجهود سعودية رائدة

أعلنت وكالة الفضاء السعودية عن تحقيق إنجاز علمي غير مسبوق يُعد امتدادًا لمخرجات المهمة التاريخية للفضاء (SSA-HSF1)، وذلك عبر تصنيع مادة نانوية مخصصة لإصلاح الغضاريف في الفضاء لأول مرة، في خطوة علمية تدعم مستقبل الطب التجديدي وتطوير علاجات متقدمة تسهم في جودة حياة الإنسان.
وأوضحت الوكالة أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تجربة بحثية قادها العالمان يوبينغ تشين وماري آن سنو ضمن تعاون علمي دولي، فيما تولت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي تنفيذ التجربة على متن محطة الفضاء الدولية وجمع البيانات في بيئة الجاذبية الصغرى.
وأظهرت نتائج البحث، التي نشرت في مجلة Nature العالمية، أن المادة النانوية المصنّعة في الفضاء تتميز بجودة ودقة أعلى مقارنةً بالتصنيع على الأرض، مما يعزز من توظيف بيئة الفضاء كمنصة بحثية متقدمة لتطوير حلول طبية مبتكرة.
وأكدت برناوي أن تنفيذ التجربة أتاح "تصنيع مادة نانوية متقدمة، وإنتاج بيانات موثوقة تدعم تطوير أبحاث علمية تسهم في تحسين حياة الإنسان وخدمة البشرية"، مشيرة إلى أهمية مثل هذه الدراسات في التقدم العلمي والابتكار.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن 19 تجربة علمية نُفذت خلال مهمة الفضاء السعودية، ويمثّل نموذجًا للدور التكاملي بين العلماء ورواد الفضاء، كما يُجسّد تطلعات المملكة لتحويل رحلات الفضاء إلى منصات بحثية عالية الأثر، تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في الريادة العلمية والبحثية عالميًا.