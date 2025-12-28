لأول مرة في الفضاء.. تصنيع مادة نانوية لإصلاح الغضاريف بجهود سعودية رائدة

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن 19 تجربة علمية نُفذت خلال مهمة الفضاء السعودية، ويمثّل نموذجًا للدور التكاملي بين العلماء ورواد الفضاء، كما يُجسّد تطلعات المملكة لتحويل رحلات الفضاء إلى منصات بحثية عالية الأثر، تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في الريادة العلمية والبحثية عالميًا.