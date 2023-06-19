مع كبرى شركات الصناعات الدفاعية.. "الصناعات العسكرية" تشارك بمعرض باريس الدولي للطيران

شاركت الهيئة العامة للصناعات العسكرية مع شركائها الشركة السعودية للصناعات العسكرية ومعرض الدفاع العالمي في معرض باريس الدولي للطيران 2023 الذي انطلق اليوم.
جاء ذلك بهدف إبراز ما يشهده قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من خطوات متسارعة على صعيد تطوير وتوطين القطاع وفرص الاستثمار فيه، وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملية للأجهزة العسكرية.
وأكد محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي أن مشاركة الهيئة تأتي امتدادًا لجهودها المبذولة في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته التي حددتها رؤية المملكة 2030، عبر خلق الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة؛ لتحقيق مستهدفات مسيرة التوطين وتبادل المعارف والخبرات ونقل التقنية.
ولفت إلى أن المملكة تُولي قطاع الصناعات العسكرية أولويةً كبيرة، حيث جاء توجّه القيادة الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدرًا لإثراء الاقتصاد الوطني وتعزيز استقلاليته الاستراتيجية.
وأشار "العوهلي" إلى أنه وعلى هامش المشاركة سوف يتم الالتقاء بعدد كبير من الشركات العالمية في صناعة الدفاع؛ لنقاش مشاريع التوطين وللتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة ودعم الشركات العالمية وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية في شراكات مع القطاع الخاص السعودي، كما سوف يتم الالتقاء بالمدير العام للتسليح في فرنسا، وهي الجهة النظيرة للهيئة في فرنسا؛ من أجل بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين.