مع كبرى شركات الصناعات الدفاعية.. "الصناعات العسكرية" تشارك بمعرض باريس الدولي للطيران

وأشار "العوهلي" إلى أنه وعلى هامش المشاركة سوف يتم الالتقاء بعدد كبير من الشركات العالمية في صناعة الدفاع؛ لنقاش مشاريع التوطين وللتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة ودعم الشركات العالمية وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية في شراكات مع القطاع الخاص السعودي، كما سوف يتم الالتقاء بالمدير العام للتسليح في فرنسا، وهي الجهة النظيرة للهيئة في فرنسا؛ من أجل بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين.