رحلات الطيران من وإلى السعودية تتصدّر قائمةَ أكثر 10 مسارات عالمية

وأشارت البيانات إلى أن رحلات جدة - القاهرة وبالعكس حلّت في المرتبة الثانية كأكثر المسارات العالمية ازدحامًا في شهر أغسطس الماضي، بفارق ضئيل عن مسار هونغ كونغ - تايبيه.