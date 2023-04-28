إطلاق حسابات المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية على منصات التواصل

ويأتي ذلك ضمن سعي المجلس إلى تعزيز التواصل الفعال، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مجال السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني.

ويحرص من خلال تدشين حساباته على تحقيق مبدأ التكامل في تقديم الخدمات بين الجهات الحكومية، وتوفير تجربة آمنة لمسؤولي السلامة والصحة المهنية في كل القطاعات، وشملت الحسابات التي تم إطلاقها 4 منصات وهي: "تويتر، فيسبوك، ولينكد إن ويوتيوب".