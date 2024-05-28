تنفيذ حُكم القتل في مواطن انضم لتنظيم إرهابي وبايع زعيمه واشترك بقتل أحد رجال الأمن

وتابع: وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لَتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل مَن يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتُحَذر في الوقت ذاته كل مَن تُسَول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".