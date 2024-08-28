بـ 3 مناطق.. "ريف السعودية" يُكمل صيانة وتشغيل عددٍ من عيادات النحل المتنقلة بأكثر من 5,5 مليون ريال

وأشار بكري؛ إلى أنه تمّ فحص (4200) عيّنة ضمن هذا المشروع، الذي يهدف إلى تقديم خدمة الفحص والتشخيص والعلاج للأمراض والآفات، مع تقديم خدمات الإرشاد للنحّالين عن طريق، توفير دليل إرشادي لتوعية النحّالين بالأمراض المختلفة وطرق تجميع العيّنات، وتجميع العيّنات من النحّالين وفحصها، مبيناً أنه بعد الوصول للتشخيص النهائي للإصابة، يتم تقديم المعلومات بصورة واضحة للمستفيد، وطرق العلاج وأسباب الإصابة، وتسليم النحّال نتيجة الفحص وما يلزم تنفيذه من توصيات، إضافة إلى إبلاغه بنتيجة الفحص وما يحتاج إليه من كامل المعلومات بخصوص تعريف الإصابة، وطرق علاجها أو مكافحتها، كما يهدف المشروع إلى عمل قاعدة بيانات للأمراض والآفات التي يتم الحصول عليها أثناء حملات المسح للأمراض والآفات، إضافة للعيّنات التي ترد إلى العيادة؛ بحيث تكون مفصّلة حسب نوع الإصابة ومواقعها، ونسب الإصابة في كل موقع، ويتم تزويد الإدارات المعنية بها بصورة دورية.