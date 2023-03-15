340 قطعة أرض تطرحها "يزدان" و "الوابل".. ترقب كبير لمزاد مخطط "أعمال سكوير بالدمام"

من جانبه، قال حمد الوابل الرئيس التنفيذي لشركة الوابل العقارية: "تمت تهيئة المخطط وفق أعلى معايير البنية التحتية والفوقية، وبمساحات مختلفة تلبي كافة الرغبات لإنشاء مستودعات التخزين أو سكن للعمالة أو الثلاجات ومعامل تجهيز الأغذية والأطعمة، أو ساحة لبيع المعدات الثقيلة أو ساحات وقوف للشاحنات ، كما يتميز المخطط بشوارعه الفسيحة وخدماته المتكاملة، إضافة الى أسعاره المناسبة لكل المستثمرين، وتم تنفيذه وفق مخططات متعمدة من أمانة المنطقة الشرقية ليواكب التطور الكبير الذي تشهده المنطقة في قطاع الخدمات اللوجستية، وليكون إضافة مهمة لمناطق الاعمال في المنطقة".