340 قطعة أرض تطرحها "يزدان" و "الوابل".. ترقب كبير لمزاد مخطط "أعمال سكوير بالدمام"

تترقب أوساط المستثمرين في المنطقة الشرقية طرح شركتَي يزدان العقارية والوابل العقارية لفرص استثمارية متعددة في مجال المستودعات والتخزين وسكن العمال، وذلك عبر إطلاق مخطط "أعمال سكوير" الذي يقام على مساحة 539 ألف متر مربع، وفي موقع نموذجي يتصل بعدد من الطرق الشريانية المهمة في حاضرة الدمام، منها طريق الملك فهد، وطريق مجلس التعاون.
وتُطرح تلك الفرص من خلال مزاد يقام يوم الإثنين المقبل الموافق 20 مارس م2023 في فندق شيراتون الدمام، يتم خلاله عرض 340 قطعة أرض للمستثمرين والمهتمين بقطاع التخزين والخدمات اللوجستية، وقال الرئيس التنفيذي لشركة يزدان العقارية فيصل الزهراني: "يواصل قطاع التخزين والمستودعات في المملكة نموه المتسارع، وتأتي المنطقة الشرقية في مقدمة المناطق لموقعها الجغرافي المميز ومنافذها المتعددة على دول الجوار، إضافة إلى الصناعات المتقدمة التي تحتضنها المنطقة والمدن الصناعية المتعددة، مما يُنبئ عن مستقبل لوجستي مميز".
من جانبه، قال حمد الوابل الرئيس التنفيذي لشركة الوابل العقارية: "تمت تهيئة المخطط وفق أعلى معايير البنية التحتية والفوقية، وبمساحات مختلفة تلبي كافة الرغبات لإنشاء مستودعات التخزين أو سكن للعمالة أو الثلاجات ومعامل تجهيز الأغذية والأطعمة، أو ساحة لبيع المعدات الثقيلة أو ساحات وقوف للشاحنات ، كما يتميز المخطط بشوارعه الفسيحة وخدماته المتكاملة، إضافة الى أسعاره المناسبة لكل المستثمرين، وتم تنفيذه وفق مخططات متعمدة من أمانة المنطقة الشرقية ليواكب التطور الكبير الذي تشهده المنطقة في قطاع الخدمات اللوجستية، وليكون إضافة مهمة لمناطق الاعمال في المنطقة".
ويسعى القائمون على تنفيذ مخطط "أعمال سكوير" إلى المساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي كان من محاورها تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، وتقديم خدمات لوجستية تنافسية ذات قيمة مضافة للناتج المحلي، وتطوير مفاهيم مبتكرة في الشحن والتخزين وممارسة الاعمال، إضافة الى رفع فعالية سلاسل الإمداد في المنطقة.