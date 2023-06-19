شاهد.. "الإسلامية" توعي الحجاج بأحكام المناسك بلغات عالمية في ميقات "قرن المنازل" بالطائف
كثفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جهودها التوعوية والإرشادية لخدمة حجاج بيت الله الحرام بميقات قرن المنازل في الطائف ، والذي يعد أكبر ميقات مكاني يفدُ إليه الحجاج للدخول في النسك.
وتفصيلاً، قامت وزارة الشؤون الإسلامية بتوفير خدمة الاتصال المرئي الذي يربط السائل بالدعاة والمترجمين وبلغات عالمية، كما يشارك عدد من الدعاة والمترجمين والمترجمات في إرشاد الحجاج وتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية وبلغاتٍ عالمية مختلفة في إطار الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن.
ووفرت الوزارة كونترات لتوزيع كروت إلكترونية وكتيبات إرشادية منوعة تضمنت كتاب دليل المعتمر، وكتاب حصن المسلم، وأعمال الحج، وذلك على مدار الساعة.
وكذلك وفرت الوزارة شاشات المكتبة الإلكترونية الموزعة في أماكن متعددة في المطار، حيث تحتوي على مواد علمية يتمكن الحجاج من تحميلها عبر جوالاتهم لمتابعة أعمال الحج وجميع التعليمات التي يحتاج إليها الحاج في رحلته وحتى ختام المناسك.
وتأتي هذه الأعمال في إطار الجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتوعية وإرشاد وتبصير الحجاج بأحكام المناسك.