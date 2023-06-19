شاهد.. "الإسلامية" توعي الحجاج بأحكام المناسك بلغات عالمية في ميقات "قرن المنازل" بالطائف

وكذلك وفرت الوزارة شاشات المكتبة الإلكترونية الموزعة في أماكن متعددة في المطار، حيث تحتوي على مواد علمية يتمكن الحجاج من تحميلها عبر جوالاتهم لمتابعة أعمال الحج وجميع التعليمات التي يحتاج إليها الحاج في رحلته وحتى ختام المناسك.