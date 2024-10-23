6 شركات سعودية تتأهل لنهائيات كأس العالم لريادة الأعمال في الرياض

وفي مجال البناء، تقدم شركة "فبني" الرائدة في مجال البناء والمواد الصديقة للبيئة، حلولاً مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات قطاع البناء والتشييد، وتعتمد على تقنيات إعادة التدوير المتقدمة لتحويل النفايات إلى مواد عزل عالية الجودة لتُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الأثر البيئي، إلى جانب التزامها بالإسهام الفعّال في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال الابتكار في قطاع إعادة التدوير والبناء المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية باستخدام الطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة، كما تقدّم شركة "مسمار"، تطبيقاً لصيانة السيارات وإصلاحها، متخصصاً لحل مشكلات الأعطال والحوادث في أيّ مكانٍ تحت إشراف فريقٍ متخصّص من المهندسين والفنيين أصحاب الخبرة والمهارة في صيانة السيارات، كما تقدّم خدمات الفحص والصيانة للسيارات، وخدمة إصلاح السيارة بعد الحوادث، وخدمة الصيانة المتنقلة، وخدمة تغيير الزيت، والعناية بالسيارة.