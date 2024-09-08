بدء إجراءات نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مسارات برنامج تطوير محاور الطرق بالرياض

ودعت الهيئة ملاك العقارات إلى تقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا عبر الرابط المرفق أدناه، كما يمكن ‏التواصل عبر رقم الاتصال ‏الموحد 19933.‏

https://expropriation.rcrc.gov.sa/