بدء إجراءات نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مسارات برنامج تطوير محاور الطرق بالرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن بدء إجراءات نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مسارات برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية بمدينة الرياض (المجموعة الأولى).
وقالت الهيئة اليوم: المجموعة تشمل مشروع تنفيذ الطريق الدائري الجنوبي الثاني ومشروع امتداد طريق الطائف بحي لبن شرقًا حتى مشروع القدية ومشروع تنفيذ جسرين موازيين للجسر المعلّق وتطوير تقاطع الدائري الغربي مع طريق جدة.
ودعت الهيئة ملاك العقارات إلى تقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا عبر الرابط المرفق أدناه، كما يمكن التواصل عبر رقم الاتصال الموحد 19933.