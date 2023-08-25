"صحة عسير": 36 منشأة صحية تحصل على اعتماد CBAHI خلال 2023

أكدت صحةُ عسير أن "33" مركزًا صحيًّا تابعًا لها حصل على الاعتماد، ما بين الاعتماد المباشر والاعتماد المشروط، من قبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، وذلك خلال الفترة من مطلع عام 2023م وحتى "15-8-2023م".
وبيّنت أن تلك الاعتمادات شملت "6" مراكز من قطاع بارق الصحي؛ من ضمنها مركز كان اعتماده مشروطًا، و"6" مراكز من قطاع رجال ألمع الصحي اعتماد مباشر، و"5" مراكز من قطاع أبها من بينها مركز كان اعتماده مشروطًا.
فيما بلغ عدد المراكز المعتمدة اعتمادًا مباشرًا من قطاع المجاردة الصحي "3" مراكز، و"3" مراكز من قطاع محايل الصحي حصلت على اعتماد مباشر، إضافةً إلى "3" مراكز صحية من قطاع الحرجة الصحي أيضًا اعتمادًا مباشرًا، إلى جانب مركزين من قطاع خميس مشيط الصحي، ومركزين في القطاع الصحي بوادي بن هشبل حصلت على اعتماد مباشر.
كما حصل مركز صحي في كل من قطاع بلّلحمر الصحي وقطاع الفرشة الصحي وقطاع القحمة الصحي؛ على اعتمادات مباشرة.
وأوضحت صحة عسير أن المستشفيات المعتمدة خلال الفترة نفسها بلغت "3" مستشفيات؛ وهي: مستشفى المجاردة، ومستشفى بلّلسمر كاعتماد مباشر، ومستشفى ظهران الجنوب كاعتماد مشروط.