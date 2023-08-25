"صحة عسير": 36 منشأة صحية تحصل على اعتماد CBAHI خلال 2023

فيما بلغ عدد المراكز المعتمدة اعتمادًا مباشرًا من قطاع المجاردة الصحي "3" مراكز، و"3" مراكز من قطاع محايل الصحي حصلت على اعتماد مباشر، إضافةً إلى "3" مراكز صحية من قطاع الحرجة الصحي أيضًا اعتمادًا مباشرًا، إلى جانب مركزين من قطاع خميس مشيط الصحي، ومركزين في القطاع الصحي بوادي بن هشبل حصلت على اعتماد مباشر.