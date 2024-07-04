"الأرصاد": أتربة مُثارة ورياح شديدة على أجزاء من منطقة الرياض غداً

نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مُثارة غداً على أجزاء من منطقة الرياض تشمل محافظات الزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والأفلاج، والحريق، والخرج، والدلم، والمزاحمية، وحوطة بني تميم بمنطقة الرياض، تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً، وتشمل تأثيراتها المصاحبة رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بمقدار (3 - 5) كيلو مترات.