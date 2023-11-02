الإعلان عن إطلاق جائزة "مايدة محي الدين ناظر للابتكار"

برعاية مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية الإعلان في جامعة دار الحكمة بجدة عن إطلاق (جائزة مايدة محي الدين ناظر للابتكار)، والتي تمنح لثلاث فائزين سنوياً في تقديم حلول مبتكرة في ثلاثة مسارات، وهي إحياء اللغة العربية وتحسين جودة الحياة للمكفوفين وكبار السن، وتطوير كفاءة العاملين بقطاع السياحة الدينية (الحج والعمرة).
وقد قام نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية الأستاذ محي الدين كامل بتسليم الجوائز للفائزات، بحضور كبار المسؤولين بجامعة دار الحكمة والكادر التعليمي، وذوي الطالبات الفائزات في احتفال أقيم في مسرح الجامعة يوم الأربعاء الأول من نوفمبر.
وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أشار محي الدين صالح كامل إلى أهمية تعزيز قيم الابتكار، وهو ما ركزت عليه بشكل جلي رؤية السعودية 2030 من أجل تحقيق التنمية المستدامة لوطننا الغالي، وعبرت عنه التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار التي أطلقها سمو ولي العهد حفظه الله لتعزيز تنافسية السعودية ضمن مصاف الدول المتقدمة عالمياً للعقدين المقبلين.
وفي معرض حديثه عن الجائزة قال الأستاذ محي الدين: "تم في العام الماضي إطلاق جائزة بإسم الوالدة الكريمة السيدة مايدة محي الدين ناظر تقدم للمبدعين من طلاب جامعة دار الحكمة بهدف تقديم حلول مبتكرة بما يتوافق وتوجهاتنا العائلية في العطاء".
وأضاف: "ومن خلال هذا الصرح العلمي الكبير، أعلن لكم أنه اعتباراً من العام المقبل سوف تنطلق المشاركة في الجائزة إلى آفاق أكبر لتشمل الطلبة من جميع أنحاء مملكتنا الغالية بتطبيق نموذج "الهاكاثون" لتساهم الجائزة بتعميم أكبر لثقافة الابتكار.
وفي نهاية كلمته قدم شكره إلى الفريق الأكاديمي المشرف على الجائزة الي بذل الكثير من الجهد العلمي والمهني في سبيل حوكمة الجائزة وتطبيق أفضل العايير العالمية المستخدمة في الجوائز الابتكارية.