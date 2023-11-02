الإعلان عن إطلاق جائزة "مايدة محي الدين ناظر للابتكار"

وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أشار محي الدين صالح كامل إلى أهمية تعزيز قيم الابتكار، وهو ما ركزت عليه بشكل جلي رؤية السعودية 2030 من أجل تحقيق التنمية المستدامة لوطننا الغالي، وعبرت عنه التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار التي أطلقها سمو ولي العهد حفظه الله لتعزيز تنافسية السعودية ضمن مصاف الدول المتقدمة عالمياً للعقدين المقبلين.