"إنسان" تطلق مشروع السلة الرمضانية لخدمة 13,333 أسرة عبر 21 فرعًا

وتسعى "إنسان" إلى إدخال الفرح والسرور على أسر وأبناء الجمعية من خلال المشاريع الموسمية التي اشتملت أيضًا على زكاة الفطر، وزكاة المال، وهدية العيد، إضافة إلى مشاريع الحج والأضاحي وكسوة الشتاء والحقيبة المدرسية، فضلًا عن الخدمات الأساسية والمساندة التي تقدمها الجمعية كالكفالة بأنواعها والرعاية التعليمية والصحية وخدمات الإسكان، وبرامج التمكين والتدريب والتوظيف لتحقيق تطلعات الأبناء المستقبلية، والاكتفاء الذاتي والاستقرار الاجتماعي لهم.