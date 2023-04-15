"التورية" في القرآن.. إعمال للذهن وإمتاع للمخاطب.. هنا وقفات وقبسات للتأمل

وأردف "دكتور البلاغة والنقد": من الشواهد أيضًا قوله تعالى: "قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ" "يوسف: 95"؛ حيث جاءت التورية في قوله: "ضَلَالِكَ"، هل يمكن أن يصف المسلم أباه أنه من الضالين؟ ويفسر ذلك عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، فيقول: "إن المعنى الأول القريب الذي أرادوا الإيهام به: هو أنه ما زال ضالًّا مع أوهامه، طامعًا بعد نيف وثلاثين سنة من غياب يوسف في أن يعود إليه أو يلتقي به، وضالًّا في شغل نفسه بالحزن عليه حتى يكون حرضًا "أي: شديد المرض"، أو يكون من الهالكين، المعنى الثاني البعيد الذي قصدوه: هو أنه ما زال ضالًّا في إيثاره يوسف وشقيقه بنيامين على سائر بنيه، وهذا المعنى هو المعنى الذي كانوا ذكروه قبل أن يلقوا يوسف في غيابة الجبّ، وقد أبانه الله بقوله في أوائل السورة: "إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين" "الآية: 8"".