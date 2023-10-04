أغلى ما يملكه العرب.. "الزعاق" يوضّح علاقة موسم الوسم وإنتاج لبن الإبل

وأضاف في فيديو على حسابه بمنصة "إكس"، أنه مع قرب دخول موسم الوسم تتلطف الأجواء، وتبدأ المواشي تُدِر اللبن، ويَنعَم وبرها وتقترب الإبل "الموطية" من الولادة والمسماة عند العرب بـ(العشر) وهي النوق التي بلغت في حملها ١٠ شهور.